Horeca-eigenaar: "Extra handeling, maar het kan er nog wel bij"

Zo moeten mensen binnen of op het terras verplicht een zitplaats hebben, moet er worden gereserveerd en wordt iedereen dus van tevoren gevraagd zijn contactgegevens achter te laten. Als er meerdere besmettingen zijn bij een gelegenheid, wordt die voor maximaal twee weken gesloten.

"Over dat noteren bij de deur, het is even een werk, maar wij zijn al lang blij dat we niet helemaal dicht hoeven", vertelt Eijer. "Er waren ook collega's die dachten; misschien moeten we wel weer in lockdown. Er zijn nu nog niet veel problemen in Fryslân. We hopen dat het zo blijft."

Wel denkt de horeca-eigenaar dat het slecht nieuws is voor zaken, als ze bijvoorbeeld om twaalf uur 's avonds al dicht zouden moeten. "De café's en de nachthoreca moeten na twaalf uur nog een deel van de omzet binnenhalen. Sommigen draaien bijna volledig op de nacht. Als dat dan niet mag, dan kunnen zij ook zeggen; dan blijven we wel helemaal dicht."

"Mensen komen wel"

Maar dat de klanten de komende tijd langskomen, daar is Eijer van overtuigd. "Mensen willen wel uit, ze willen plezier en gezelligheid hebben. Ze komen toch wel, en wij zullen daarmee om moeten gaan. Het is niet leuk, maar het is niet anders."