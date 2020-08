Vleermuizen onder isolatie beland: "Dat begint vreselijk te stinken"

In Moddergat staat alleen nog een kooi van de vleermuizen. Maar liefst 33 diertjes hebben daar in gezeten. "Maar die zijn allemaal weer gezond en wel de natuur in gegaan", zegt vrijwilliger Rinaldo Korst. Een maand geleden werd hij gebeld door mensen die vleermuizen onder de isolatie van hun huis hadden. Bij een verbouwing hebben zij de spouwmuren laten isoleren, maar na enkele weken begon het in huis te stinken.

Niet overleefd

"Toen ik bij dat huis kwam, zagen we dat er allemaal vleermuizen onder de isolatie zaten. Ze zaten onder de bolletjes en konden geen kant op. Het waren allemaal jonge dieren. De moeder was al verzwakt, want die blijft haar jongeren wel zogen." Enkele vleermuizen hebben het dan ook niet overleefd. Enkele oudere diertjes waren verzwakt en konden niet meer op kracht komen. "Die hadden alle energie verbruikt. Die zijn dan ook overleden. We hebben de ouderen en jongeren gescheiden en met de fles grootgebracht."