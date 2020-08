Ook twee spelers van VV Dokkum besmet met het coronavirus

Mogelijk zijn ook meer spelers van het eerste elftal besmet met het coronavirus. De club heeft donderdag contact gehad met de GGD. Op basis daarvan heeft het bestuur besloten dat er de komende tijd niet zal worden gevoetbald.

Wedstrijd stilgelegd

Afgelopen zaterdag werd een voetbalwedstrijd van VV Kollum nog stilgelegd, omdat een van de spelers besmet was met het coronavirus. Die speler was echter niet aanwezig bij de wedstrijd. Vier ploeggenoten gingen in quarantaine.