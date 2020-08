"Thuiswerken de nieuwe norm; niet alleen voor werkgevers, ook voor werknemers"

Sommige mensen geven ook aan voornamelijk de sociale contacten, die ze normaliter op kantoor hebben, erg te missen. "De een mist het sociale aspect meer dan een ander", denkt hij. "Vooral alleenstaande zullen er moeite mee hebben, maar mensen die al veel sociale contacten hebben, missen het minder, zo hoor ik."

Definitieve verandering

Dat er, ook na de coronacrisis, dingen definitief zullen veranderen, is volgens Galema wel duidelijk. En, volgens hem is dat ook echt nodig. "We zijn wel wat vastgeroest geweest in oude verhoudingen. Deze tijd laat wel zien dat er meer flexibiliteit moet komen, en dat dat best wel eens gunstig kan zijn. Het thuiswerken hoort er helemaal bij. het zal niet honderd procent thuiswerken worden, maar wel een combinatie."