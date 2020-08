Roel Sluiter namens de Veiligheidsregio: "Alleen ingrijpen als het noodzakelijk is"

"Het is nog heel rustig in Friesland, maar we moeten ons wel afvragen: voor hoelang nog", volgens Sluiter. "Er zijn in onze provincie veel toeristen aanwezig. Het valt hier tot nu toe nog enorm mee. Maar het is goed dat de mogelijkheid er nu is om het coronavirus op regionaal niveau aan te pakken. "

"Niet leuk, wel het verstandigst"

De vervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân benadrukt dat hij er helemaal niet op uit is om de horeca eerder te sluiten, of om voetbalwedstrijden geen ruimte te geven. "Dat soort maatregelen moet je nemen als het noodzakelijk is. Het is niet leuk, maar als het moet is het wel het verstandigst om te doen. Het is goed dat de mogelijkheid er is, maar we nemen deze maatregelen niet met plezier."