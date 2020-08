Gezellig druk, maar te weinig inkomsten: "Bij Sneek hoort de Sneekweek"

Kermisexploitant Edwin Vader is voornamelijk blij dat de kermis is doorgegaan en dat hij en zijn collega's weer konden beginnen. Een onverdeeld succes was het niet. De eerste dagen was het rustig en keken veel mensen de kat uit de boom. De afgelopen dagen was het drukken en liep het mooi door, maar niet iedereen heeft geld kunnen verdienen, weet Vader. Hij maakt zich nog steeds grote zorgen over de toekomst. "Nog zo'n jaar overleefd niemand in onze sector."

"Bij Sneek hoort de Sneekweek"

Loco-burgemeester Erik Faber vat het gevoel van iedereen kort samen. "We hopen natuurlijk dat volgend jaar alles weer onder controle is. Want bij Sneek hoort de Sneekweek."