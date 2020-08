Waddenzee-onderzoekers: worm mogelijk grote bedreiging voor oesterpopulaties

De worm - met de wetenschappelijke naam Polydora websteri - is door onderzoekers aangetroffen bij Sylt, in het Duitse gedeelte van het Waddengebied en bij Texel, maar ze verwachten dat de worm al op veel meer plaatsen in de Waddenzee voorkomt. De worm is een zogenaamde 'invasieve soort', die waarschijnlijk via de import van oesters is meegekomen.

Verspreiding in kaart brengen

De onderzoekers nemen de komende tijd monsters in Nederlandse en Europese wateren om in kaart te brengen waar de worm precies voorkomt. De verwachting is dat er steeds meer van zulke wormen zullen komen.