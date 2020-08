Marechaussee pakt Friese boerin op die met tractor over vliegveld Eelde reed

De vrouw werd aangehouden voor het in gevaar brengen van de luchtvaart en voor vernieling op Groningen Eelde Airport. Ze is inmiddels vrijgelaten, maar blijft verdachte in de zaak. De recherche sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

Het vliegveld op

Op 2 juli dit jaar demonstreerden meerdere boeren in de omgeving van het vliegveld. Na de demonstratie reden tientallen demonstranten met hun tractoren de start- en landingsbaan op. Dit zorgde voor een gevaarlijke situatie. Ook de baanverlichting liep schade op.