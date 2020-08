Leeuwarden Student City niet bezorgd over introductieweek

De afgelopen weken werd er op het kantoor van Leeuwarden Student City met man en macht gewerkt aan het schrijven van de draaiboeken voor een coronaproof introductieweek voor nieuwe studenten van NHL Stenden Hogeschool en RUG/Campus Fryslân. Directeur Van der Meij blijft positief over de kansen dat de introductie in Leeuwarden kan blijven doorgaan. "We hebben geen activiteiten in de stad. En we bieden de activiteiten in blokken aan, zodat studenten genoeg ruimte hebben."

Zoeken naar evenwicht

Leeuwarden Student City doet er alles aan om de introductieweek ondanks de maatregelen door te laten gaan. Van der Meij: "Het is zoeken naar het juiste evenwicht. Als je een nieuwe studie begint en in een nieuwe stad gaat wonen, is het belangrijk dat je eerste indruk heel positief is. Daarom hebben we ons best gedaan om dat binnen de gestelde kaders toch mogelijk te maken. We hebben er voor gekozen om een positief gevoel op te wekken wanneer de studenten voor het eerst kennis met elkaar maken."

ISO-steun

Stichting Leeuwarden Student City krijgt steun van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Het ISO roept op om introductieweken beslist niet te schrappen ,maar net als in Leeuwarden op zoek te gaan naar maatwerk. "Juist aan het begin van je opleiding is het van belang om meteen een band te hebben met je instelling, je medestudenten en de plaats waar je gaat studeren", zo zegt ISO-voorzitter Dahran Çoban.