Vitens is klaar voor de hitte: "We moeten met z'n allen voorkomen dat de bodem in zicht komt"

Met de warme zomers van afgelopen jaar en in 2018 nog op het netvlies, is Vitens intussen aardig bedreven in de voorbereiding op een hittegolf. "We hebben ons zeker voorbereid, maar we kunnen dit niet alleen. We zijn afhankelijk van iedereen die de kraan opendraait. Daarom hebben we drie tips. Heb je een zwembad, zorg dan voor goede zuivering in plaats van elke keer het bad opnieuw te vullen. Kies daarnaast voor sproeien van de tuin in de vroege ochtend of 's avonds laat. En de derde tip is om een minuutje korter te douchen. Daarmee besparen we samen water."

Piekverbuik

In Nederland treffen we het met het vele water. Veel zorgen maken is dan ook niet nodig, stelt Vlot gerust. "Nederland heeft heel veel water, maar als het heel erg warm wordt en veel mensen de kraan tegelijkertijd openzetten, kan dat leiden tot piekverbruik, waardoor ons watersysteem het moeilijk krijgt." Het helpt om hier duidelijk over te communiceren, weet Vlot. "Mensen begrijpen heel goed dat ze zelf een steentje bij kunnen dragen aan het watergebruik. Dat stemt ons positief. Drinkwater is een kostbaar goed, dat moet je goed zien te verdelen."