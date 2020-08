Apothekers ziekenhuis Nij Smellinghe maken zelf handalcohol

De apothekers van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten produceren volop handalcohol volgens eigen recept. Inmiddels zijn er al zo'n zesduizend flessen van een halve liter gemaakt. Het initiatief is uit nood geboren, omdat de handalcohol bij het uitbreken van het coronavirus erg schaars was. Bovendien is het van hoge kwaliteit en dat is zeker nodig in een ziekenhuis, bijvoorbeeld in de operatiekamers.