Fernández tekent contract van drie jaar bij SC Heerenveen

Fernández (21) is een linker centrale verdediger. Hij heeft twee wedstrijden gespeeld voor Uruguay onder 20. Hij heeft niet alleen een Uruguayaans, maar ook een Italiaans paspoort. Dat is voordelig voor Heerenveen, want spelers van buiten de EU moeten een hoger salaris hebben.

"Iedereen weet dat we op zoek waren naar een linker centrale verdediger", zegt technisch manager Gerry Hamstra van Heerenveen. "Via ons netwerk zijn we bij Joaquin terechtgekomen. Hij is een sterke en voetballende verdediger die over de juiste agressie beschikt. We zijn blij dat hij ervoor gekozen heeft om bij ons zijn Europese avontuur aan te gaan."