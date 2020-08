TIP: Volg de persconferentie over corona op radio, web en app

Omrop Fryslân zendt donderdagavond om 19.00 uur via web en app live de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge uit. Daarin wordt duidelijk welke maatregelen het kabinet zal nemen om het coronavirus aan te pakken. Ook is de persconferentie te volgen op de radio in een extra lange editie van Weistra op Wei.