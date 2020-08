Hardleerse automobilist al 13 keer gepakt voor rijden zonder rijbewijs

Een 28-jarige man uit Gerkesklooster is woensdag in Leeuwarden aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs. Het was al de vijfde keer sinds mei dat de man hiervoor werd aangehouden. In totaal is de hardleerse automobilist al 13 keer voor dit vergrijp aan de kant gezet. Zijn auto is om die reden in beslag genomen.