Freulepartij zoekt nog één partuur zodat de wedstrijd door kan gaan

De bedoeling is dat de Freulepartij dit jaar gewoon doorgaat, maar helemaal zeker is dat nog niet. Dijkstra: "We gaan er voor, alle lichten staan op groen. Maar we willen graag dat er nog een partuur bij komt. Vandaar dat we verenigingen oproepen om zich te melden."

Concurrentie van voetbal en volleybal

De Freulepartij vindt normaal op de eerste of tweede woensdag van augustus plaats. Afgelopen woensdag had dus dé dag moeten zijn. Door het coronavirus is de partij dit jaar uitgesteld tot zaterdag 19 september. Dijkstra: "Dat is de eerste voetbalzaterdag voor de jeugd en ook het volleyballen begint weer. Dus we zijn benieuwd of er genoeg draagvlak voor deze datum is."

Verenigingen hoeven zich pas half september definitief aan te melden, maar toch wil Dijkstra nu alvast inventariseren wie er meedoen. "Het is een inventarisatie om inzichtelijk te krijgen of er genoeg deelnemers zijn."