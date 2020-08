Schipper Albert Idzinga: "Het roer moet om in de chartervaart"

De Varia Nova is een opvallend groot schip, dat op veel belangstelling mag rekenen op het water. Schipper Albert Idzinga: "Het schip oog groot, dus dat levert spektakel op wanneer we door Fryslân varen. Maar dat kunnen we ook wel gebruiken", lacht hij. "We hebben een stichting opgericht om donateurs te krijgen om wat extra geld in het laatje te strooien. De chartervaart heeft het zwaar op dit moment, want we mogen nog steeds niet varen met gasten aan boord."

De Varia Nova is een Deens zeeschip. Het heeft jarenlang vloeibaar gas vervoerd vanuit Denemarken. Een bijzondere lading, vooral omdat Idzinga nu bewust kiest voor duurzaam varen. Daar kan hij nog wel een beetje steun bij gebruiken. "Veel dingen in de installatie moeten vervangen worden en dat willen we zo duurzaam mogelijk doen. Het schip leent zich daar goed voor, omdat de machinekamer mooi ruim is. We willen een varend voorbeeld worden voor andere schippers."

Wie de Varia Nova ziet varen, mag rekenen op spektakel. Idzinga: "We varen over de Dokkumer Ee Leeuwarden weer uit en varen dan langs Birdaard. Dat is ook een smal stukje, dus dat wordt nog een beetje spannend. Maar het moet lukken."