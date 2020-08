Ysbrand Galama wint dik in Grijpskerk, net geen schansrecord

Vooraf was al duidelijk dat er veel op het spel stond. Na het promotie- en degradatiemoment van zaterdag zaten alle fierljeptoppers voor het eerst weer bij elkaar in de eerste klasse. Met de terugkeer van ljeppers als Bart Helmholt en Oane Galama leek het op papier de sterkste topklasseformatie.

Galama vergroot voorsprong

Het schansrecord in Grijpskerk staat op naam van Oane Galama met 21,16 meter. Maar voor de wedstrijd zei broer Ysbrand al: "Dat gaat eraan." En Helmholt is op veel plekken schansrecordhouder, maar dus niet in Grijpskerk. Deze stond op zijn verlanglijstje. Helmholt kwam echter niet verder dan 18,55 meter, goed voor de zesde afstand bij de senioren. Hij plaatste zich daarmee ook niet voor de finaleronde met de beste vijf. Galama noteerde een afstand van 21,10 en vergroot daarmee zijn voorsprong in het klassement op Helmholt.

In de finale stond wel Jarno Hoekstra uit IJlst, die in de overgangsklasse springt. Hij kwam in de voorronde tot 18,83 meter, zijn beste afstand van dit seizoen. In de finale kon hij zich niet meer verbeteren, hij kreeg twee keer een nat pak.

Voor het eerst geen Van der Wal

Bij de vrouwen ging de winst voor het eerst dit seizoen niet naar Marrit van der Wal. Ze belandde in de voorronde drie keer in het water en noteerde geen afstand. Daarvan profiteerde Marije Reitsma uit IJlst. Met 14,61, haar beste prestatie dit jaar, pakte ze de winst. De tweede plaats was voor Femke Rispens (14,53) en Tessa Kramer (14,51) werd derde.

Jeugd

Bij de junioren sprong klassementsleider Rutger Haanstra uit It Heidenskip het verst. Met 18,65 pakte hij de overwinning. Winsumer Minne Smit pakte mei 17,60 de tweede plaats, voor Riemer Durk Krol uit Heeg (17,27).

Ook bij de jongens ging de winst naar de leider in het klassement: Wisse Broekstra van Tzummarum plaatste zich als tweede voor de finale, maar daarin verbeterde hij zichzelf behoorlijk. Met 17,38 bleef hij Germ Terpstra (16,70) en Wytse Steensma (15,65) voor.

Pytrix Westra pakte haar tweede overwinning van het seizoen bij de meisjes. Met 14,56 meter, haar beste afstand dit jaar, bleef ze de concurrentie ruim voor. Hilde van der Weij werd tweede met 13,50 meter, ook voor haar de beste sprong dit jaar. Inger Haanstra pakte met 13,17 meter de derde plaats.