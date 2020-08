Werk bij Heerenveen: camera's houden straks knooppunt in de gaten

Dat toezicht wordt gedaan in de verkeerscentrale in Wolfheze. Als er bijvoorbeeld een ongeluk is, kunnen de hulpdiensten beter hun werk doen omdat er meteen al een beeld is van de verkeerssituatie. Het is voor het eerst dat dergelijke camera's in de provincie Fryslân worden gebruikt.

Het werk begint op 10 augustus en duurt uiterlijk tot 6 september. Tussen 10 en 15 augustus zijn 's avonds een aantal verbindingsbogen dicht. Het verkeer moet een stuk omrijden.