Leeuwarden in de race voor 'European Capital of Innovation"

Leeuwarden is één van de twaalf steden die in de race zijn voor de titel 'European Capital of Innovation 2020'. Die prijs wordt door de Europese Unie uitgereikt en wordt gefinancierd door Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU. Het is een erkenning voor steden die publieke uitdagingen aanpakken, om zo de levens van mensen te verbeteren. De hoofdprijs is 1 miljoen euro; de vijf runner-ups krijgen 100.000 euro.