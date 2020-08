Boeren in Sexbierum getroffen door GPS-dieven

Het is niet de eerste keer dat er GPS-apparatuur wordt gestolen, want de politie heeft landelijk al honderden meldingen gekregen van diefstal uit landbouwvoertuigen na april 2019. De schade loopt in de miljoenen. Waarschijnlijk gaat het om een grensoverschrijdende criminele activiteit.

Kostbare apparatuur

Eelco Brouwer uit Eastermar is vice-voorzitter van Cumela in Fryslân. Dat is de branche-organisatie voor ondernemers in het groen. Hij legt uit wat voor systemen het zijn. "Het gaat om systemen die gebruikt worden in de landbouw, met name op tractors. Het helpt om het werk precies te doen en het rendement zo hoog mogelijk te krijgen. Dat houdt zo'n systeem in de gaten."

De diefstal van de apparatuur is een duur grapje. "In sommige gevallen zal het onbeheerd in het land staan, maar zelfs in loodsen wordt het nog meegenomen. Men breekt het echt af, knipt de kabels door. Het is niet groot, maar wel kostbaar. Je bent er wel 15- tot 20.00 euro aan kwijt. Een investering. En in veel gevallen kun je niet meer zonder," zegt Brouwer. "Er wordt al sinds 2014 gesproken over het feit dat het diefstalgevoelig is. Daardoor is het ook lastig te verzekeren."