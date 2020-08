Overlast van duizendknoop in Fryslân: "Zo'n exoot smoort andere planten"

De gemeente neemt alle wortels apart mee. "Die worden gebruikt om de ziekte van Lyme te bestrijden," zegt Draaistra terwijl hij naar zijn collega Alen Boba loopt. "Er zit een soort geneesmiddel in. maar daar kan Boba het meest over vertellen, want hij neemt de wortels ook mee naar huis," lacht Draaistra. Boba staat in een grote sloot te zoeken naar het plantje.

Duizendknoopthee

Hij vult het verhaal Draaistra meteen aan. "Ik maak er een soort van thee van," zegt Boba terwijl hij de wortels laat zien. "Dat drink ik twee keer per dag, in de ochtend en in de avond. Je hoeft er alleen wat warm water overheen te gooien en eventjes in te laten werken. Dan voel ik me weer helemaal goed."