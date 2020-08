City Train Leeuwarden verliest kort geding tegen Veiligheidsregio Fryslân

Eigenaar teleurgesteld

Jelle de Visser is verbaasd en teleurgesteld. "Ik denk dat het te maken heeft met de actuele situatie. Er zijn weer wat meer besmettingen. De rechter is natuurlijk ook maar een mens. De angst domineert misschien wat over het recht, dat denk ik."

De exploitant is niet blij. "Ik heb geprobeerd om het netjes aan de overheid te vragen, maar zodra je dat doet, krijg je gezeik en gezeur. We gaan wel door, want de mensen beleven er plezier aan. Maar dit jaar wel met minder mensen."