Zwerfafval opruimen met een app: dat kan met de HelemaalGroen-app

"De groenapp legt vast waar jij als zwerfafvalraper gelopen hebt", zegt Jaap de Boer. De app houdt niet bij wat er nu precies uit de berm wordt gehaald, maar brengt duidelijk in kaart welke mensen hun omgeving schoonhouden. Gebruikers kunnen zelf een naam kiezen wanneer ze gebruik maken van de app. "Op de kaart zie je ook wat anderen gedaan hebben. Zo kleuren we de kaart helemaal groen."

Met de app wil De Boer mensen in beweging brengen. Hij legt uit: "Iedereen die zijn best doet, telt mee. Hoe vaker je ergens op hetzelfde project loopt, hoe schoner het wordt."

Combinatie

De Boer's idee ontstond niet zomaar. Hij bedacht de app nadat hij niet meer kon fietsen, vanwege een ernstig ongeluk met zijn mountainbike. "Ik moest lopen van de fysio", zegt De Boer. "Ik had een hekel aan lopen en ik heb ook altijd een hekel aan zwerfafval gehad. Toen heb ik die twee gecombineerd."

Al snel had De Boer zijn hele dorp enthousiast gemaakt voor het afvalopruimen met behulp van de app. Vandaag de dag zijn er mensen in heel Nederland die meedoen. De Boer hoopt dat dat ook meer in Fryslân zal gebeuren: tot nu toe zijn er in onze provincie nog maar drie mensen die een app op de telefoon hebben.