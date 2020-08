Waterpolitie heeft het druk met de drukte op de Friese wateren

"Het is echt hartstikke druk, maar wel gezellig", zegt Gerben Kooistra van de waterpolitie. "We letten op de veiligheid, maar ook de snelheid, de voorrangsregels en of de leeftijd klopt met wat ze mogen varen."

Ook kijken ze naar de coronamaatregelen. "We controleren groepen als ze op een boot zitten, maar net hadden we een groep studenten, ze zeggen dat ze bij elkaar wonen in één studentenhuis. Ze moeten zelf hun eigen verantwoordelijkheid nemen."

De meeste boetes zijn voor jongeren die in een te snelle boot varen.

Ook gevaarlijk is het als mensen zonder ervaring een boot besturen. "De verhuurder wijst ze op de regels, maar mensen kopen ook wel een boot, maar hebben totaal geen weet van de regels op het water. De beroepsvaart gaat wel gewoon door en een schipper op zo'n grote boot ziet niet wat voor hem op het water gebeurt."