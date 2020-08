Jeugd in Hindeloopen zorgt voor overlast in haven

"Dit wordt al meer dan 100 jaar gedaan", zegt een van de jongeren in Hindeloopen. "Ik vind het onzin dat we hier niet mogen springen vanaf de brug en de steiger. We doen een bommetje en hangen soms aan de boeien. Sommige toeristen lachen erom, soms worden ze boos, dat gebeurt niet heel vaak." Volgens hem zijn het de jongere kinderen die met waterballonnen gooien. Hij zegt zich voortaan wel aan de regels te houden. Zo nu en dan springt de Hindelooper jeugd nog weleens in het water, maar het zijn ook Duitse toeristen die dat doen.

Bij de toeristen levert het ene gedrag meer ergernis op dan het andere. "Ze moeten niet gaan irriteren, springen is prima, maar met waterballonnen gooien is niet leuk, daar kun je van schrikken." Een ander begrijpt ook wel dat de jeugd met dit weer in het water springt.