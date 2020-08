Goudprijs gaat hard omhoog en inkoopbedrijven maken overuren

Het blijkt dat beleggers door alle onzekerheid in de coronacrisis een veilige haven zoeken om in te investeren. Ook economische stimuleringsmaatregelen en oplopende spanningen tussen landen zorgen ervoor dat er meer interesse is voor edelmetalen. De hogere prijzen gelden niet alleen voor goud, ook de zilverprijs is al in jaren niet zo hoog geweest.

Dat is niet alleen een wereldwijd verhaal, maar dat merken ze ook op kleinere schaal, hier in de provincie. Bij veel Friese inkoopbedrijven van edelmetaal wordt er langer doorgewerkt. Bij Feddema in Drachten denken ze dat het momenteel wel 40 tot 50 procent drukker is dan normaal.

Skyhigh

"Mensen komen met sieraden en munten", vertelt Tom Feddema. "De vraag naar goud en zilver komt uit Azië. Ze zien het als investering en wanneer de vraag op de markt toeneemt, gaan de koersen omhoog. Die zijn nu 'skyhigh', om het zo te zeggen."

Het metaal wordt verwerkt tot nieuwe sieraden of wordt gebruikt in de industrie en als belegging. "Wanneer mensen bij ons komen, wel graag op afspraak, dan kijken we in de taxatiekamer naar het karaatgehalte van het goud en in overleg wordt de prijs bepaald en krijgt de klant het geld. We hadden eens een opa met zijn kleinkinderen. Hij wilde er het liefst minimaal 250 euro voor hebben, maar dat kwam uit op 1485 euro. We maken mooie dingen mee." Ook moeten mensen gedwongen goud inleveren, maar dat komt niet veel voor.

Het is volgens Feddema moeilijk om te zeggen of de grens al bereikt is. "De markt is grillig."