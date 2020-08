WIG speelt deze zomer 'Toch!': klein iepenloftspul in Ryptsjerk

"We zouden twee andere voorstellingen spelen, maar dat kon vanwege corona niet doorgaan, dus hebben we dit bedacht", vertelt Simone Monsma van het gezelschap. "We hebben gekeken of we online iets konden doen en uiteindelijk zijn we hier op uitgekomen: op het podium staan vier spelers. Ze doen dialogen van beroemde schrijvers als Albee, Pinter en Miller. Die gaan over de liefde en de strijd in de liefde."

Na een goede try-out met de buren eerder deze week zijn ze klaar voor de première. "Al is dat wel spannend natuurlijk, maar het weer is goed, dus dat is positief."

Op een avond mogen maximaal 25 mensen bij een voorstelling zijn. De toeschouwers moeten 1,5 meter uit elkaar zitten: er is plek aan verschillende kanten van het podium. Mensen moeten zich vooraf aanmelden, een ticket kopen en een gezondheidscheck doen. Zo moet de voorstelling veilig zijn.

De voorstelling loopt tot 28 augustus en is 12 keer 's avonds te zien in Ryptsjerk.