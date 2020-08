Ton Visser uit Bolsward slaapt buiten om geld in te zamelen

Ton Visser had wel eens gehoord van de organisatie en toen hij de oproep op zijn telefoon las, heeft hij zich direct ingeschreven. "En ik had ook net toevallig met een man op straat gesproken die vertelde dat hij jaren op straat had geleefd. Dat maakte wel indruk."

Visser zoekt sponsors voor zijn actie. "Als ik tussen de 50 en 100 euro ophaal, ben ik al blij." Hij gaat in zijn eigen tuin slapen. "Met deze temperatuur is dat natuurlijk niet zo moeilijk, ik zit erover te denken om het nog eens in de herfst of winter te doen. Dan weet je wat echt is."

Op 8foraid.com is meer informatie te vinden.