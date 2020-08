Plukgeluk Friesland is al meer dan 1.000 vierkante meter aan veldboeket kwijt

Het initiatief Plukgeluk Friesland is al over de 1.000 vierkante meter met bloemen die zijn verkocht. In Sint Jacobiparochie ligt een bloemenveld van in totaal 10.000 vierkante meter. Mensen kunnen een stuk bloemenweiland kopen en in de bloeitijd een mooi veldboeket meenemen. De opbrengst gaat naar een paar goede doelen. Het idee ontstond in november en in mei is de aarde ingezaaid.