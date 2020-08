Rintje Ritsma zeilt oceaan over in nieuw televisieprogramma

Ritsma ging samen met Victor Reinier, Marco Kroon, Imanuelle Grives en Caroline van Eeden aan boord van het historische zeilschip King's Legend. De route ging van Las Palmas, door de Atlantische Oceaan, de Ierse Zee en het Kanaal naar Nederland. Het uiteindelijke doel van de reis van het ronden van Fastnet Rock in het zuidwesten van Ierland.

Langere zeilreizen trokken Ritsma al wel, maar de lange tijd op zee hield hem tegen. "We hebben het nu vier uur op en vier uur af gedaan. Dat is supergoed bevallen." Het vijftal stond onder leiding van oud Volvo Race-schipper Hans Bouscholte.

Uitdagingen

Drie weken lang ging de groep de uitdagingen aan waar de zee hen voor stelde. De vrijwel onervaren zeelieden moesten samenwerken om de andere kant van de oceaan te bereiken. "Ik kon het met iedereen goed vinden", vertelt Ritsma.

"We zaten eigenlijk op een te kleine boot. Er waren negen bedden, maar twaalf mensen. Maar er is geen negatief woord gevallen. Dat is best wel bijzonder in die 17 dagen tijd." Het weer was goed volgens de oud-schaatser, eigenlijk té goed. "We hadden zelfs wel wat zwaarder weer mogen hebben. We hebben wel wat storm gehad, maar dat was heel licht."

Persoonlijke verhalen

Het programma draait ook om de persoonlijke verhalen van de vijf deelnemers. "Dat is misschien wel het mooiste. Ik had zeker een mooie klik met Marco Kroon en Victor Reinier", zegt Ritsma. "Er gebeurt veel en het wordt absoluut geen slechte televisie. Ik heb in ieder geval een onvergetelijke tijd gehad."

De uitzendingen zijn waarschijnlijk in het najaar te zien op televisie.