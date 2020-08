Sipke Hulshoff jaar langer assistent-trainer bij FC Volendam

Technisch directeur Jasper van Leeuwen is blij met de contractverlenging. "Er is een goede chemie tussen Wim, Sipke en de andere stafleden; iedereen kan werken vanuit eigen kracht en samen vullen ze elkaar op een hele natuurlijke manier aan."

Van Leeuwen prijst de kwaliteiten van de assistent-trainer. "Sipke ademt voetbal, zijn passie voor het trainersvak is enorm en dat straalt hij ook iedere dag uit. Zijn fanatisme, gekoppeld aan positieve coaching, werkt heel goed voor onze jonge groep. Het is mooi dat de waardering voor Sipke zoals die leeft binnen de club, nu ook tot uiting komt in deze nieuwe verbintenis."