Friese assistent-scheidsrechters mogen Europa weer in: "Lang moeten wachten"

Diks en Steegstra zijn een arbitraal trio met scheidsrechter Danny Makkelie. Ze leien donderdag de wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en Glasgow Rangers. Het is de return; de eerste ontmoeting eindigde in 3-1 voor Leverkusen. De winnaar gaat naar de kwartfinale.

Ook Zeinstra mag naar Duitsland. In Duisburg wordt de wedstrijd gespeeld tussen het Spaanse Sevilla en het Italiaanse AS Roma. Doordat de eerste wedstrijd in maart al niet kon doorgaan door het coronavirus, gaat deze achtste finale over één wedstrijd. Zeinstra komt in actie met zijn vaste team: assistent-scheidsrechter Sander van Roekel en scheidsrechter Björn Kuipers.

Het is voor beide scheidsrechtersteam niet de eerste wedstrijd sinds de uitbraak van de coronacrisis. Eind juni hebben ze in Griekeland beiden een halve finale geleid van de beker. Zeinstra, Diks en Steegstra stonden afgelopen weekend ook al aan de zijlijn bij een oefenwedstrijd in Nederland.

"Lang gewacht"

"We hebben er wel lang op moeten wachten, op deze Europese wedstrijd", vertelt Steegstra, die in Sneek woont. "In de tussentijd heb ik natuurlijk wel getraind, want je weet dat de intentie is dat de Europese competities zouden worden uitgespeeld. In de tussentijd denk je soms wel: waar doe je het eigenlijk voor? Maar dan gaat de knop om en wil je er gewoon klaar voor zijn."

Anders dan anders

De wedstrijd zelf zal wel anders dan anders worden, denkt hij. "Er zitten geen supporters in de stadions. Dat geeft een hele andere sfeer. Dat is natuurlijk ook zo voor de spelers; zij mogen zo min mogelijk juichen. Maar als de bal rolt, moet je zorgen dat je geconcentreerd bent. Dan is het niet anders dan anders."

Mogelijk als de scheidsrechters het er goed van afbrengen in de achtste finale van de Europa League, geeft de voetbalbond UEFA hen ook een wedstrijd in hte vervolg van dat toernooi of in de Champions League. Beide competities worden de komende weken uitgespeeld.