Veel sportclubs worstelen met anderhalvemeterregel

Friese sportclubs rekenen zich niet rijk na de versoepelingen van de coronamaatregelen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur en de trainingen en oefenwedstrijden beginnen weer, maar de anderhalvemeterregel is nog altijd van kracht. Vooral nu de coronacijfers landelijk weer oplopen en sportclubs ook worden aangewezen als mogelijke besmettingshaarden. Het is de clubs duidelijk dat terug naar normaal nog ver weg is.