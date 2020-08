Verdeling cultuurgeld: 'Friese producties moeten opboksen tegen Randstad'

Daar moet volgens hem echter wel een nuancering in worden aangebracht. Het Fonds Podiumkunsten heeft namelijk in twee categorieën geld te besteden. Aan de ene kant gaat er een deel naar festivals. "Daarin doen we het eigenlijk hartstikke goed." Zo krijgen Explore The North, Into The Great Wide Open, it Oranjewoud Festival en Welcome to The Village geld toegewezen.

Harder werken aan kwaliteit

Aan de andere kant gaat het geld naar producties. Meindert Talma en het Noordpool Orkest visten daarin beide achter het net. Opera Spanga kreeg wel weer geld toegewezen. Bootsma: "Daar doen we het heel slecht. Maar als je kijkt naar hoeveel Friese partijen hebben aangevraagd, waren dat er ook maar twee of drie. We moeten met z'n allen harder werken aan kwalitatieve producerende organisaties in Fryslân."