Zwemmer gewond na val van duikplank in Noordwolde

Bij openluchtzwembad De Dobbe in Noordwolde is dinsdagmiddag een persoon gewond geraakt. De persoon viel van de duikplank en belandde op de stenen. Een traumahelikopter, een ambulance en de politie zijn na het ongeluk ter plaatse gekomen. Het zwembad is ontruimd. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer is, de persoon is naar het UMCG in Groningen gebracht.