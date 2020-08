Een uitslaande brand heeft in Joure een woonhuis van binnen volledig in de as gelegd. Dat gebeurde net voor vijf uur 's middags in een woning aan De Scharcamp. Door de brand ontstonden er flinke rookwolken. De brandweer is met meerdere wagens uitgereden om het vuur weer uit te maken. Daarvoor heeft de brandweer enkele ruiten in moeten slaan.