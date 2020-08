Sportverenigingen worstelen met coronamaatregelen met het nieuwe seizoen voor de deur

Voetbalclub SC Berlikum maakte eerder al bekend dat ze vooralsnog de kantine en de kleedkamers niet openen. De club geeft aan dat ze niet kunnen garanderen dat spelers en teams genoeg afstand kunnen bewaren. Het is niet de enige vereniging die met de handen in het haar zit. Van voetbal tot korfbal en van basketbal tot badminton: hoe moeten sportverenigingen de coronamaatregelen garanderen wanneer de trainingen en wedstrijden weer beginnen?

Eén van de clubs die al druk bezig is met de voorbereidingen is voetbalvereniging FC Burgum. "In de basis houden we ons aan de RIVM-maatregelen", vertelt voorzitter Dirk van der Woude. "We douchen niet en kleden ons thuis om. Ook voor toeschouwers geldt dat er maximaal 350 mensen op het terrein moeten zijn. Iedereen weet dat. We communiceren dat zo goed mogelijk en proberen er ook op te sturen."

Rode cijfers

De eerste oefenwedstrijd staat dit weekend op de agenda. Van der Woude: "Wanneer we beginnen met de oefenwedstrijden zullen we de kleedkamers wel gebruiken. Dan krijgt ieder team twee kleedkamers. Voor de kantine geldt hetzelfde verhaal. Ook daar zitten we vast aan de anderhalvemeter-maatregel. We mogen 15 mensen in de kantine ontvangen. Dat is de realiteit. We hebben afgelopen jaar bijna geen inkomsten gehad. Dus dat zal wel wat rode cijfers opleveren, ben ik bang."

Toch houdt Van der Woude moed. "We zien wat er in de wereld gebeurt en hadden al wel het vermoeden dat het nog lang niet klaar zou zijn. Dit zal het hele seizoen de realiteit zijn. We maken ons nog geen zorgen. We redden ons wel."