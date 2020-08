Fryslân in top 25 van veiligste coronaregio's in Europa

Visser houdt per regio in Europa in de gaten hoeveel nieuwe coronabesmettingen er worden gemeld. In Fryslân is dat aantal opvallend laag, zeker wanneer je het vergelijkt met andere regio's in Nederland. Aan Visser de vraag hoe de regionale verschillen precies ontstaan. "Dat is altijd een beetje gissen. Misschien houden Friezen zich wel heel goed aan de regels, dat weet ik niet." Fryslân staat in de Nederlandse lijst echter op plek twee, achter Drenthe. Maar het meest veilig ben je momenteel in Noorwegen.

Olievlek

Visser houdt met verschillende kleuren precies in de gaten hoe het coronavirus door Europa rondwaart. Hij ziet nu dat er een tweede piek zit aan te komen. "Dat zie je vooral in de dichtbevolkte gebieden. Je zag het in België beginnen in de buurt van Antwerpen. Die piekjes breiden zich als een olievlek uit."

Volgens de datajournalist is het belangrijk om per regio de cijfers in kaart te brengen. "Als je naar de situatie in Nederland kijkt, dan zie je dat we in Friesland, Groningen en Drenthe heel andere problemen hebben dan in Brabant en Zuid-Holland. Op de internationale kaart lijkt het alsof in heel Nederland dezelfde situatie geldt, maar we weten zelf dat dit absoluut niet het geval is. Daarom is het goed om per regio in kaart te brengen hoeveel besmettingen er zijn."

Zorgen

De grote vraag is natuurlijk of we ons zorgen moeten maken over deze tweede golf. "Het is een heel lastige situatie, omdat je het niet kunt vergelijken met het voorjaar", antwoordt Visser. "Maar je ziet wel het aantal besmettingen stijgen. Ik werk met een kleurenpalet en ineens zie ik allerlei olievlekken ontstaan op de kaart. Dat is niet iets waar we zin in hebben. Maar het gaat vooralsnog heel goed in Friesland."