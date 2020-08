Fierljeppers in Buitenpost gewond door stukken glas in zandbed

Om erger te voorkomen moeten de ljeppers voor iedere training en wedstrijd eerst het water in duiken om de boel schoon te maken. Er worden buizen, bordjes met Verboden Toegang en tegels uit het water gevist. Omdat de fierljepschans openbaar toegankelijk is, is het lastig om het terrein af te sluiten. De politie surveilleert extra vaak, maar dat werkt niet altijd. Het plaatsen van camera's is geen optie vanwege de privacyregels.