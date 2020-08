Ellen Fokkema (19) speelt als eerste voetbalster mee in KNVB-mannencompetitie

Fokkema mag vanaf komend seizoen meespelen met het eerste mannenelftal van vv Foarút in Menaldum. Dit team komt uit in de vierde klasse. Naar aanleiding van de resultaten van de pilot evalueert de KNVB of het vaker mogelijk moet worden gemaakt voor dames om mee te spelen met de heren. Wanneer dat de conclusie is, zullen de reglementen moeten worden aangepast.

Fokkema speelt al vanaf haar vijfde bij de jongens van vv Foarút.