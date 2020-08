Relaties sneuvelen massaal door coronacrisis - drukte bij mediators

"Ik heb de afgelopen weken heel wat nieuwe zaken op mijn bordje gekregen", vertelt Keijzer. "Waar het normaal rustig is in de vakantie, loopt het nu storm met mensen die uit elkaar willen." Dat is volgens Keijzer een direct gevolg van de coronacrisis. "Mensen komen er normaal pas tijdens de vakantie achter dat ze niet meer bij elkaar passen en besluiten om uit elkaar te gaan. Door de coronacrisis hebben veel mensen dat besluit vervroegd. Wat normaal na de vakantie gebeurt, gebeurt nu eerder."

Geen uitlaatklep

De coronacrisis is voor veel stellen de druppel die de emmer doet overlopen. Dat is ook wel logisch, legt Keijzer uit. "Mensen zitten continu bij elkaar op de lip, kinderen zijn plotseling thuis en onzekerheid over je baan levert stressvolle situaties op. Blijf dan maar eens in gesprek met elkaar." Bovendien hebben mensen niet langer de mogelijkheid om hun problemen te bespreken met iemand anders, omdat ze de deur niet uit mogen. "Je hebt niet meer die uitlaatklep, geen sport, kroeg of collega's bij wie je je hart kunt uitstorten. Het leven is echt veranderd."

De knoop doorhakken

Voor de meeste scheidingen geldt echter niet dat het hals over kop wordt besloten, merkt Keijzer. "Vaak spelen mensen al jaren met het idee om uit elkaar te gaan, maar heeft de coronacrisis dit proces versneld. Dit is het moment om de knoop definitief door te hakken. Ik verwacht dat het aantal echtscheidingsaanvragen nog flink zal stijgen in de herfst. Er is nu een stijging van 25 procent. Landelijk gezien zitten we op zo'n 30.000 scheidingen per jaar. Ik denk dat we dit jaar rekening moeten houden met 40.000 scheidingen. Dat is een flinke stijging."