Nieuwe studenten krijgen een coronaproof introductieweek in Leeuwarden

Dat het Leip! Festival gecanceld moest worden was al snel duidelijk, vertelt directeur Carin van der Meij van Stichting Leeuwarden Student City. "De grote groepen studenten die we normaal ontvangen, kunnen we niet op de gewone manier met Leeuwarden laten kennismaken. Voor het Leip! Festival was dat direct al duidelijk. We hebben veel tijd gestoken in de zoektocht naar een alternatief. Dat was best lastig, omdat al snel bleek dat ook plan B niet mogelijk was."

Virtuele tour door de stad

De stichting heeft in samenwerking met de hogescholen een alternatief plan bedacht. Bij RUG/Campus Fryslân en hogeschool NHL Stenden zullen de activiteiten op de scholen zelf worden georganiseerd. Buiten, op de pleinen. Het gaat om een virtuele tour op spinning fietsen, een optreden van een hologram-artiest, diverse foodtrucks en een theatervoorstelling. De activiteiten van Van Hall Larenstein worden door de studentenverenigingen zelf opgepakt.

Logistieke puzzel

Voor alle activiteiten geldt dat er maximaal honderd studenten op hetzelfde moment aanwezig mogen zijn. Er zal dus worden gewerkt met groepjes studenten. Dat moet ook met het openbaar vervoer worden afgestemd, zodat niet alle studenten op hetzelfde moment op station Leeuwarden aankomen. Over alle activiteiten is grondig overleg geweest met de politie en de handhaving in Leeuwarden. "Het verplaatsen van deze studenten is nog een hele organisatie", weet Van der Meij. "Dat is logistiek nog een enorme uitdaging. Studenten mogen niet tegelijkertijd in de bussen, dus we hebben een strak draaiboek samengesteld."

Start van een nieuw leven

Lange tijd is er nog twijfel geweest over het wel of niet organiseren van de introductieweek. "Het is tocht de start van een belangrijke periode in je leven, dus wij vonden dat we alles op alles moesten zetten om een feestelijk onthaal op poten te zetten", zegt Van der Meij. Ze is realistisch over het aantal studenten dat dit jaar bij de aangepaste introductieweek aanwezig zal zijn. "Er zullen minder internationale studenten zijn, maar de afname lijkt gelukkig kleiner te zijn dan we van tevoren hadden gedacht."