Crowdfundingsactie voor plasdras bij Wommels is een succes: aanleg kan beginnen

Het land van Murk Nijdam in Wommels is de afgelopen weken afgegraven zodat het weiland in oktober onder water kan worden gezet. Het gaat om drie hectare grond in totaal. Ook staan er al vogelkijkhutten op het weiland voor fotografen en bezoekers. Nijdam is blij dat er eindelijk iets gebeurt. "Ik hoop dat het aantal weidevogels zal verdubbelen en dat daar heel veel mensen van mogen genieten."

Eddy de Boer is van Agrarisch Natuurfonds Fryslân en heeft zich bezig gehouden met de crowdfundingsactie. "We hopen zo de weidevogel te behouden voor Fryslân. Deze drie hectare is volledig gefinancierd met crowdfunding. We vinden het geweldig dat het zo goed loopt."