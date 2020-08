Meerdere instellingen vissen achter net bij verdeling cultuurgeld

Datzelfde geldt voor kunstenaar Meindert Talma. Hij had een ton gevraagd, maar krijgt ook niks omdat het fonds twijfels heeft over zijn artistieke kwaliteiten. "Dat is wel vervelend om te lezen. Het is wel wat een tegenslag", vertelt Talma. De pers en critici waren de afgelopen tijd positiever over zijn werk dan de beoordelers van het fonds nu.

Toch laat Talma zich de woorden van de commissie niet erg dwarszitten: "Ik heb wel genoeg positieve geluiden gehoord. Dit is dan even van een commissie die geld moet verdelen, dus ik neem het niet te persoonlijk. Ik heb er niet veel over te zeggen, behalve dat het jammer is."