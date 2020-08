Bios Drachten heeft het nog altijd moeilijk, maar bezoekers komen weer

De coronamaatregelen voor onder andere bioscopen werden enige tijd terug versoepeld. "Wij mochten in eerste instantie al op 1 juni open. We mochten met 30 mensen in de zaal beginnen, maar dat was heel lastig", vertelt Sander Hakbijl, eigenaar van De Bios in Drachten. "Vanaf 1 juli is er enige versoepeling gekomen in de maatregelen en gaat het wat beter. Dat heeft ermee te maken dat het vakantietijd is en dat de kinderfilms het goed doen. In de maand juli is het ook minder goed weer geweest, dus dan komen mensen toch wel weer bij ons terecht."

Releases uitgesteld

De coronacrisis is spijkerhard aangekomen in de sector en bioscopen zijn veel inkomsten misgelopen de afgelopen maanden. Hakbijl: "Vooral ook omdat mensen een drempel over moeten om weer te komen." Wat ook meespeelt, is dat de productie van veel films nu stilligt en veel releases zijn uitgesteld. "Zolang corona huishoudt in Amerika zijn ze daar heel terughoudend met het uitgeven van wereldwijde releases, zoals de nieuwe James Bond-film. Dat is ook wel een probleem aan het worden."

Concurrentie met streamingsdiensten

Wat ook niet helpt, is de concurrentie met streamingsdiensten zoals Netflix. "Daar hebben we wel wat last van gehad. Maar het is wel gebleken dat het verdienmodel van ene film toch wel in de bioscoopsector ligt", legt Hakbijl uit. "Dus ik ben ervan overtuigd dat, zodra alles weer richting normaal gaat, de releases weer op de normale manier zullen plaatsvinden."

Coronaproof

De Bios is inmiddels helemaal coronaproof gemaakt. Zo is er eenrichtingsverkeer. "En mensen wordt gevraagd vooraf hun ticket te reserveren. Daarna worden ze opgevangen bij de deur, waar een ticketautomaat staat." Die automaat berekent aan de hand van het aantal mensen dat komt en of zij bij elkaar mogen zitten, hoeveel mensen er maximaal in de zaal kunnen zitten. "Het ticketsysteem houdt rekening met de anderhalve meter. Zo heb je een flexibele indeling. Zolang iedereen zich aan zijn vaste stoelnummer houdt, is er niks aan de hand."