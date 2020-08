Kaatser Tjisse Steenstra wisselt van partuur

Steenstra kiest ervoor om opslager te worden in plaats van achterynse en vindt in Hiemstra en Wassenaar maten die de laatste PC in 2019 hebben gewonnen.

Tjisse Steenstra heeft drie jaar gekaatst met Van der Bos en Triemstra. De formatie was zeer succesvol. Ze hebben in totaal 34 overwinningen geboekt. De eerste was op 22 mei 2017 in St.-Annaparochie. De laatste op 12 juli van dit jaar in Bolsward.

Gert-Anne van der Bos en Taeke Triemstra blijven bij elkaar. Ze krijgen Erwin Zijlstra als achterynse.

Menno van Zwieten wisselt ook van functie. Hij wordt perkspeler en kaatst volgend jaar met Enno Kingma en Kees van der Schoot.