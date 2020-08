Uitspraak in kort geding Leeuwarder City Train volgt deze week

Jelle de Visser: "Ik vond het een goede rechtszitting. De rechter had begrip voor wat we graag willen." In het treintje kunnen 60 mensen mee. "Nu nemen we gemiddeld 15 tot 20 mensen mee." Het zorgt voor minder inkomsten maar het is ook vervelend. "Mensen snappen niet dat ze niet mee mogen, want er zitten toch schermen tussen de bankjes. Of ze liegen dat ze op hetzelfde adres wonen, terwijl we denken dat dat niet zo is."

Daan Postma, compagnon van De Visser: "We moeten steeds mensen weigeren en we hebben beperkte capaciteit terwijl we ze veilig kunnen vervoeren. We vragen om twee personen op een bank."