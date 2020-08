"Cambuur moet maar niet winnen van FC Emmen"

Cambuur lijkt nu al in vorm

Over Cambuur zijn de sportverslaggever enthousiast. "Het verraste mij wel, vooral de uitslag", zegt Geert van Tuinen. Andor Faber: "PEC Zwolle heeft niet veel laten zien. Zwolle speelde zijn eerste oefenwedstrijd, maar er staan toch wel aardige namen op het veld. Cambuur gaf bijna niets weg. Het stond goed bij Cambuur."

Positief is ook dat de selectie zo breed is, dat ze de tweede helft met een andere ploeg speelden, maar niet minder werden. Van Tuinen: "Alle posities zijn dubbel bezet. De concurrentie neemt toe." Faber: "Dat moet je wel even managen. Dat is wel een uitdaging. Het is bijna helemaal dezelfde ploeg. Er zijn best wat spelers die mogelijk dan weer op de bank komen. En hoe gaan die daar dan mee om? Dat is wel even een uitdaging."

Maar het ziet er al met al goed uit bij Cambuur. "Je mag natuurlijk wat verwachten van Cambuur dit seizoen." Van Tuinen: "Het is wel opmerkelijk dat Cambuur 'zonder schroom' het veld op stapt." Faber: "Volgens mij zei een van de commissarissen het al: we moeten vrijdag maar niet van Emmen winnen, want anders denkt iedereen dat we zomaar even kampioen worden."