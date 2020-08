Met je kat naar de dokter? Omrijden loont

Met je konijn op consult kost in Fryslân gemiddeld iets meer dan 32 euro, maar de laagste en de hoogste prijs liggen flink uit elkaar. Zo blijkt uit de cijfers dat je in Beetsterzwaag 15,50 moet neertellen, maar voor datzelfde consult in Heerenveen maar liefst 44 euro.

Ook voor een duurdere behandeling, zoals de castratie van een grote hond, lopen de prijzen uiteen. In Sneek ben je 285 euro kwijt, in Damwâld maar 190.