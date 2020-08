Bijzondere kalfjesdrieling geboren in Delfstrahuizen: "Dat gebeurt heel zelden!"

Ook in de geschiedenis van het boerenbedrijf is het de eerste keer: "Het is bij mijn vader nooit gebeurd, bij mijn opa niet en wij stonden er ook flink versteld van. Maar het is geweldig!", vertelt Marcel.

De kalfjes werden zaterdagavond geboren. "Wij stonden te melken en mijn zoon zei: 'Die koe gaat kalveren, dus heit moet maar opletten'." Niet veel later werd er een kalfje geboren. "Ik dacht dat er nog wel eentje zou komen en dat was ook zo. Toen hebben we de koe even gemolken. Maar na het melken ging ze weer in het stro liggen en kwam er toch nog een derde uit."

Veel bezoek

Een uur later was het ineens druk op de boerderij. Veel mensen wilden met eigen ogen het bijzondere verschijnsel zien. Marcel: "Familie en vrienden kwamen allemaal even kijken. Wij hebben hier ook een kinderdagverblijf. Die kinderen zijn hier langs geweest om te kijken. Wij hebben slingers en ballonnen opgehangen. Het is geweldig!"

Je zou bijna zeggen dat er al drie dagen lang beschuit met muisjes wordt gegeten op de boerderij. Marcel: "Blauwe muisjes! Want het zijn drie jongetjes." De boer had nooit verwacht dat het er drie zouden zijn. "Je kunt soms wel weten dat het een meerling wordt, maar drie is niet te voorspellen."

Nog geen naam

De diertjes hebben nog geen namen. "Wij zijn nog op zoek naar namen, dus als er mensen zijn die een suggestie willen doen, zijn ze van harte welkom!" Mensen die een mooie naam weten, kunnen die naar de Omrop appen via 06 20 499 199.

De kalfjes blijven echter niet lang op de boerderij. Marcel: "We kunnen de diertjes niet langer houden. Ze blijven nu wel, omdat ze extra aandacht nodig hebben, maar op een gegeven moment zullen ze worden verkocht."